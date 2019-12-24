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Российские атомные подлодки проекта «Хаски» смогут нести баллистические ракеты

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Российские атомные подлодки проекта «Хаски» смогут нести баллистические ракеты

Москва, 24 декабря. Возможность нести баллистические и противокорабельные ракеты за счет использования различных модулей появится у перспективных атомных подводных лодок (АПЛ) пятого поколения проекта «Хаски». Соответствующую информацию передает аналитическое управление аппарата Совета Федерации РФ.

В материалах говорится, что «принцип модульности предполагается распространить и на подводные лодки». Отмечается также, что «проект атомной подводной лодки пятого поколения «Хаски» («Лайка») будет использовать модули с противокорабельными и баллистическими ракетами».

Подводные лодки типа «Хаски» — это российские атомные субмарины пятого поколения. В настоящее время РФ является единственной страной, занимающейся созданием атомоходов последнего поколения.

Напомним, российское морское бюро машиностроения «Малахит» ведет разработку новейшей атомной подводной лодки по проекту «Хаски», которая должна лишить будущего ВМС США. Подробнее об этом проекте читайте в материале Федерального агентства новостей. 

Источник: ТАСС
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