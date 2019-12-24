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Экономика

В Госдуме предложили взимать увеличенный НДФЛ с зарплат в 8 раз выше средних по России

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В Госдуме предложили взымать увеличенный НДФЛ с зарплат в 8 раз выше средних по России

Идея отменить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с низкими зарплатами получила поддержу у руководства страны — спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что граждане, доходы которых соответствуют уровню минимального размера оплаты труда (МРОТ), не должны платить с них никаких отчислений в казну. Эту идею поддержала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В интервью Федеральному агентству новостей она заявила, что у государства есть и средства, и возможности для принятия подобной меры.

«У нас не такое большое количество граждан в процентном соотношении, получающих зарплаты ниже уровня прожиточного минимума, чтобы государство держалось за их деньги, —  заявила парламентарий. — И если МРОТ — это та черта, за которой начинаются нищета и бедность, то налоги с таких доходов взиматься не должны».

Депутат считает, что налоги должны взиматься с зарплат на уровне 113% от МРОТ и выше, чтобы на руках у граждан оставался хотя бы необходимый минимум.

«Начиная с 1 января 2020 года эта сумма составит 12130 рублей — это федеральное значение, но, в зависимости от региона, оно может отличаться. Есть значения и выше данной суммы: например, в Москве МРОТ составляет более 17 тысяч рублей — это значит, что в данном конкретном субъекте федерации именно она будет являться неприкосновенной», — рассказала собеседница ФАН.

Она еще раз напомнила, что настолько низких зарплат в России практически нет — их получают только за самый неквалифицированный труд.

В Госдуме предложили взымать увеличенный НДФЛ с зарплат в 8 раз выше средних по России

«Однако и в этих случаях ситуация, при которой работающий человек получает суммы ниже прожиточного минимума, является ненормальной. Поэтому я полностью поддерживаю спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко в ее стремлении освободить данную категорию граждан от налогов. Также нельзя не упомянуть в этой связи Федерацию независимых профсоюзов России, которая в течении уже многих лет отстаивает именно эту норму», — заявила Бессараб.

По ее словам, освободить от НДФЛ-вычетов также стоит социальные пособия, в том числе по временной нетрудоспособности. Депутат считает, что со страховых выплат не должны взиматься налоги.

В то же время в России успешно действует налог на роскошь, который вполне может компенсировать новые социальные меры.

«Не всем он нравится, но его никто не отменял, — сказала собеседница ФАН. — Что же касается прогрессивной шкалы налогообложения, то это остается предметом для дискуссий. Лично я считаю, что это вполне допустимо — но не так, чтобы те, кто получает 20 тысяч рублей, начинали платить уже не 13%, а 20% подоходного налога. На мой взгляд, повышенный «тариф» должен взиматься с тех, кто получает зарплаты, скажем, в восемь раз выше средних значений по России. Ну, то есть, надо поставить такие реальные значения для тех, кто зарабатывает действительно много — это уже скорее даже не трудящиеся, а менеджеры высшего звена. Вот они могли бы платить больше».

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