В Госдуме предложили взимать увеличенный НДФЛ с зарплат в 8 раз выше средних по России

Идея отменить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с низкими зарплатами получила поддержу у руководства страны — спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что граждане, доходы которых соответствуют уровню минимального размера оплаты труда (МРОТ), не должны платить с них никаких отчислений в казну. Эту идею поддержала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В интервью Федеральному агентству новостей она заявила, что у государства есть и средства, и возможности для принятия подобной меры.

«У нас не такое большое количество граждан в процентном соотношении, получающих зарплаты ниже уровня прожиточного минимума, чтобы государство держалось за их деньги, — заявила парламентарий. — И если МРОТ — это та черта, за которой начинаются нищета и бедность, то налоги с таких доходов взиматься не должны».

Депутат считает, что налоги должны взиматься с зарплат на уровне 113% от МРОТ и выше, чтобы на руках у граждан оставался хотя бы необходимый минимум.

«Начиная с 1 января 2020 года эта сумма составит 12130 рублей — это федеральное значение, но, в зависимости от региона, оно может отличаться. Есть значения и выше данной суммы: например, в Москве МРОТ составляет более 17 тысяч рублей — это значит, что в данном конкретном субъекте федерации именно она будет являться неприкосновенной», — рассказала собеседница ФАН.

Она еще раз напомнила, что настолько низких зарплат в России практически нет — их получают только за самый неквалифицированный труд.

«Однако и в этих случаях ситуация, при которой работающий человек получает суммы ниже прожиточного минимума, является ненормальной. Поэтому я полностью поддерживаю спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко в ее стремлении освободить данную категорию граждан от налогов. Также нельзя не упомянуть в этой связи Федерацию независимых профсоюзов России, которая в течении уже многих лет отстаивает именно эту норму», — заявила Бессараб.

По ее словам, освободить от НДФЛ-вычетов также стоит социальные пособия, в том числе по временной нетрудоспособности. Депутат считает, что со страховых выплат не должны взиматься налоги.

В то же время в России успешно действует налог на роскошь, который вполне может компенсировать новые социальные меры.