Матвиенко считает, что законодательно запрещать гаджеты в школах не требуется

Москва, 24 декабря. Изменения в законодательство, которые запрещают использование мобильных телефонов в школах, не требуются. Об этом заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Она рассказала, что впервые тему запрета гаджетов в школах подняли члены совета при президенте по вопросам детей. По словам Матвиенко, результаты социологических опросов говорят, что более 70% родителей и педагогов считают крайне важным ограничить использование мобильных телефонов во время занятий.

«Но мы не пошли по пути запрета и не планировали это делать», — сказала Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

По словам спикера Совфеда РФ, Рособрнадзор, Роспотребнадзор, а также Академия образования должны были изучить эту тему, международный опыт и подготовить соответствующие рекомендации для субъектов РФ. Матвиенко рассказала, что рекомендации были подготовлены, направлены в регионы и позитивно восприняты. По ее словам, меры уже приняты в каждой четвертой школе, однако «не по команде», а на основе совета с педагогами, родителями, учениками.

Матвиенко рассказала, что в ряде регионов приняли решение о полном запрете использования гаджетов во время занятий, а большинство организовали работу таким образом, чтобы ученики при входе в школу сдавали телефоны, а после занятий — могли забрать или в перерыве позвонить родителям. Матвиенко добавила, что Минпросвещения, Рособрнадзор и Совфед продолжают мониторить ситуацию.