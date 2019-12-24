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Представители российского бизнеса планируют встретиться с Путиным 25 декабря

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Представители российского бизнеса планируют встретиться с Путиным 25 декабря

Москва, 24 декабря. Российский крупный бизнес намерен провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 25 декабря и рассказать об итогах года. Об этом заявил глава РСПП Александр Шохин.

Он отметил, что это регулярная встреча. По словам Шохина, главная ее тема — подведение итогов взаимодействия бизнеса и власти.

«Она будет связана с <…> формулировкой основных приоритетов нашего диалога с властью, и не только с президентом, но и с правительством, Государственной думой на следующий год», — сообщил Шохин.

Он назвал предстоящую встречу традиционной конструкцией диалога, который «включает формальную непубличную часть и неформальную информацию».

Источник: РИА Новости
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