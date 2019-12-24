Мать Бузовой удивлена долгами певицы за коммунальные услуги

Санкт-Петербург, 24 декабря. Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой Ирина заявила, что не получала уведомлений о задолженности дочери за коммунальные услуги. Ранее Telegram-канал Mash рассказал про долги знаменитости за квартиру во Фрунзенском районе Северной столицы.

Ирина Бузова сообщила «Народным новостям», что не располагает никакой информацией о долгах дочери.

«Я понятия не имею. Ко мне никто не наведывался. Никаких долгов мы не держим. Если бы были долги — мне бы позвонили лично», — уверена мать певицы.

По сообщению Mash, управляющая компания «Космосервис» потребовала погасить задолженность в размере 10 тысяч рублей, однако Бузова сообщения коммунальщиков оставила без ответа. После этого представители компании обратились в суд, который вынес решение о принудительном взыскании средств.

Ранее Федеральное агентство новостей передавало о том, что артистка отказала двум оставшимся претендентам на ее руку в рамках шоу реалити-шоу «План Б». Певица объяснила такой шаг нежеланием обманывать себя, участников и зрителей программы.

Согласно сюжету шоу Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов ищут себе спутников жизни. После завершения гонки к сердцу Бузовой певица заявила, что будет помогать Батрутдинову сделать выбор между оставшимися участницами Елизаветой Аниховской и Маргаритой Гавриловой.