Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Водители «Питеравто» жалуются на плохое техническое состояние пассажирских автобусов

182
0 Оставить комментарий

Водители «ПИТЕРАВТО» жалуются на плохое техническое состояние пассажирских автобусов

В редакцию Федерального агентства новостей поступила информация от источника, пожелавшего остаться неназванным, о плохом состоянии автопарка «Питеравто». По его мнению, в автопарке систематически нарушаются условия технического обслуживания транспорта. Некоторые водители парка считают, что автобусы находятся в плохом состоянии:

«Автобусы в плохом состоянии. Вовремя не проводится техническое обслуживание. Автобусы часто ломаются. Плохо ездят. Все уже давно исходило. Я считаю, что состояние неудовлетворительное.  Все меняется невовремя», — рассказали ФАН водители.

Водители «ПИТЕРАВТО» жалуются на плохое техническое состояние пассажирских автобусов

Водители «ПИТЕРАВТО» жалуются на плохое техническое состояние пассажирских автобусов

В ответе на официальный запрос ФАН в УГИБДД ГУ МВД содержится общее количество административных нарушений, касающихся ответственности водителей автобусов. При этом точных данных по нарушениям непосредственно ООО «Питеравто» правоохранители не предоставили.

«Не может такого быть однозначно. С утра все автобусы проходят техническое обслуживание. Все контролируется механиками. Есть собственная ремзона на каждой площадке. Мы постоянно обновляем подвижной состав», — прокомментировал ФАН руководитель службы организации перевозок «Питеравто» Роман Юренев.

В августе 2017 году управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербурга была проведена плановая выездная проверка. В ходе нее были выявлены санитарно-эпидемиологические нарушения. По истечении срока на устранение нарушений ведомством была проведена проверка, по результатам которой было отмечено исполнение предписания.

Водители «ПИТЕРАВТО» жалуются на плохое техническое состояние пассажирских автобусов

Водители «ПИТЕРАВТО» жалуются на плохое техническое состояние пассажирских автобусов

В период с января по декабрь 2019 года в отношении ООО «Питеравто» неоднократно проводились проверки комиссии по контролю технического и санитарного состояния подвижного состава при выезде из парка для работы на линии. Как сообщили в комитете по транспорту, в ходе проверки УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вынесен ряд постановлений о привлечении к административной ответственности.

Водители «ПИТЕРАВТО» жалуются на плохое техническое состояние пассажирских автобусов

По словам руководителя службы организации перевозок «Питеравто» Романа Юренева, только за этот год парком было приобретено 276 новых газовых автобусов, около 12 миллионов рублей потрачено на дополнительное оборудование и 18 миллионов инвестировано в инфраструктуру.

«На следующий год тоже планируем продолжать инвестировать и в покупку, и в обновление автобусов, больше 1000 машин разного класса планируем обновить. Помимо того мы улучшаем качество транспортного обслуживания», — заключил он.

© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров