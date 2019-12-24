Водители «Питеравто» жалуются на плохое техническое состояние пассажирских автобусов

В редакцию Федерального агентства новостей поступила информация от источника, пожелавшего остаться неназванным, о плохом состоянии автопарка «Питеравто». По его мнению, в автопарке систематически нарушаются условия технического обслуживания транспорта. Некоторые водители парка считают, что автобусы находятся в плохом состоянии:

«Автобусы в плохом состоянии. Вовремя не проводится техническое обслуживание. Автобусы часто ломаются. Плохо ездят. Все уже давно исходило. Я считаю, что состояние неудовлетворительное. Все меняется невовремя», — рассказали ФАН водители.

В ответе на официальный запрос ФАН в УГИБДД ГУ МВД содержится общее количество административных нарушений, касающихся ответственности водителей автобусов. При этом точных данных по нарушениям непосредственно ООО «Питеравто» правоохранители не предоставили.

«Не может такого быть однозначно. С утра все автобусы проходят техническое обслуживание. Все контролируется механиками. Есть собственная ремзона на каждой площадке. Мы постоянно обновляем подвижной состав», — прокомментировал ФАН руководитель службы организации перевозок «Питеравто» Роман Юренев.

В августе 2017 году управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербурга была проведена плановая выездная проверка. В ходе нее были выявлены санитарно-эпидемиологические нарушения. По истечении срока на устранение нарушений ведомством была проведена проверка, по результатам которой было отмечено исполнение предписания.

В период с января по декабрь 2019 года в отношении ООО «Питеравто» неоднократно проводились проверки комиссии по контролю технического и санитарного состояния подвижного состава при выезде из парка для работы на линии. Как сообщили в комитете по транспорту, в ходе проверки УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вынесен ряд постановлений о привлечении к административной ответственности.

По словам руководителя службы организации перевозок «Питеравто» Романа Юренева, только за этот год парком было приобретено 276 новых газовых автобусов, около 12 миллионов рублей потрачено на дополнительное оборудование и 18 миллионов инвестировано в инфраструктуру.