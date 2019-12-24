Председатель правления автошкол поддержала изменения в проведении экзамена на права

Глава российского правительства Дмитрий Медведев 24 декабря подписал постановление, вносящее ряд изменений в проведение экзаменов на получение водительских прав, а также в сам процесс обучения вождению. Документом предусмотрены две части поправок, одна из которых вступает в силу уже с 1 января, а вторая – с 1 октября 2020 года.

В интервью Федеральному агентству новостей председатель правления национального союза автошкол Елена Зайцева рассказала, какие положительные изменения повлечет за собой исполнение постановления премьер-министра.

«Мы ожидали этот документ целый год. У нас было много совещаний с его разработчиками, в него вносились поправки и изменения, и в том итоговом виде, который он обрел сегодня, мы его полностью поддерживаем. Обучать и принимать экзамены необходимо в реальных условиях, в которых после получения прав окажется начинающий водитель. Говоря о той же самой автомагистрали, мы должны исходить из того, что обучающийся все равно рано или поздно окажется на ней. И будет лучше, если инструктор на автомобиле с дублирующими педалями покажет ему, как действовать, чем он потом будет догадываться об этом сам», — заявила собеседница ФАН.

Сдавать так называемую «площадку», по ее словам, не имеет никакого смысла — второй этап экзамена, известный всем как «город», проверяет все то же самое, но уже на маршруте.

«Это двойные затраты времени, сил и ресурсов — сказала Зайцева. — Поэтому то, что «площадку» отменили, хорошо как с организационно-технической точки зрения, так и в отношении оценки мастерства водителей. Более того, должна сказать, что в мировой практике эта часть экзамена отсутствует — 90% всех стран проводят экзамены исключительно в «городе».

Эксперт также прокомментировала тот факт, что, согласно постановлению правительства, теперь все маршруты, по которым будут ездить экзаменующиеся, станут тайными.

«Это очень хорошо — теперь невозможно будет «натаскивать» учеников на определенные участки дорог. При этом список дорог все же останется открытым, поскольку новичку, безусловно, очень сложно ориентироваться на незнакомых улицах, да еще и в состоянии стресса. Однако то, как именно по ним будет проложен маршрут, останется в тайне», — заявила собеседница ФАН.

ГИБДД получит возможность аннулировать результаты экзамена, если кандидатом в водители будут предоставлены поддельные документы, необходимые для допуска к нему — по словам Зайцевой, это прежде всего коснется медицинских справок и документа о прохождении обучения в автошколе.

Кроме того, эксперт дала свои пожелания по дальнейшему реформированию системы оценки водителей.

«Конечно, в тексте постановления правительства много не пропишешь — и до 1 октября будет разработан новый регламент, по которому инспектора будут принимать экзамены. От этого тоже зависит немало, поскольку нынешняя методика просто засчитывать нарушения ПДД, начисляя за это штрафные баллы, это совсем не то, что должно быть. Кандидата в водители надо оценивать с точки зрения безопасности ориентирования на маршруте, выполнения маневров, прогнозирования дорожных ситуаций. Будет очень хорошо, если в новой процедуре приема экзаменов получится отобразить эти вещи», — считает собеседница ФАН.

Такие реформы потребуют также и обучения экзаменаторов — в мировой практике широко распространены специальные курсы для их подготовки.