Ходорковский заявил, что не видит Навального в качестве президента

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Москва, 24 декабря. Беглый российский олигарх Михаил Ходорковский заявил, что он не разделяет президентских амбиций скандального блогера Алексея Навального. Об этом бывший глава ЮКОСа рассказал в интервью интернет-газете Znak.com.

«Я человек, который верит в институты. Я абсолютно убежден, что институты под себя форматируют людей. Поэтому я противник того, чтобы пост президента в его нынешнем виде был занят кем бы то ни было, и Навальным в том числе», — пояснил он.

Ходорковский отметил, что он не согласен с позицией Навального, который хочет «поменять президента», а потом — всю политическую систему. Сам он считает необходимым сначала изменить систему путем усиления власти парламента и исполнительной власти.

Ходорковский признался, что он взаимодействует с Навальным, однако это взаимодействие — ситуативное, поскольку его интересуют больше вопросы государственного построения, пишет «Политика сегодня».

Ранее сообщалось о том, что между Навальным и Ходорковским назрел конфликт. Юрист и член Общественной палаты РФ Илья Ремесло уверен, что уехавший из России бизнесмен разочарован летними несанкционированными митингами, устроенными Навальным и его сторонниками, которые в итоге обернулись вторым «болотным делом». Кроме того, он ставит Навальному в вину, что тот не смог объединить людей на протестах.

Отметим, что возглавляемая Ходорковским организация «Открытая Россия» признана нежелательной в России, а ФБК Навального внесен в список иностранных агентов. Данная структура также подозревается в отмывании более миллиарда рублей.