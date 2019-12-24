Матвиенко рассказала об условиях улучшения российско-украинских отношений

Москва, 24 декабря. Улучшение российско-украинских отношений невозможно без решительных действий Киева против националистических сил внутри страны. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На итоговой пресс-конференции спикер верхней палаты парламента отметила, что в отношениях стран уже наметились позитивные сдвиги. Однако, без решительных шагов против националистических сил ситуация на Украине не улучшится, и «прорыва в российско-украинских отношениях не получится», отметила политик.

По мнению Матвиенко, ключевые решения об урегулировании конфликта в Донбассе сдерживаются националистическими группировками. Таким образом, получается, что президент Украины Владимир Зеленский стал заложником ситуации, которая сложилась в стране в 2014 году.

«Без принципиального решения, с принятием которого он должен определиться — осудить националистические силы, остановить давление этих боевых национальных отрядов, не очистить страну», — отметила председатель Совфеда.

Она также подчеркнула, что в Киеве регулярно делают противоречивые заявления и решения.

«Мы так и не понимаем все-таки, чего хочет киевская власть, на что она решится. Важно, чтобы была определенность по ключевым вопросам, пока такой определенности нет», — считает политик.

По ее словам, пока Москва получает от украинских властей «разные сигналы, разные точки зрения вместо решимости выполнять взятые на себя обязательства».