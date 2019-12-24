В Совфеде рассказали, как РФ и Китаю удается сохранять «беспрецедентно хорошие» отношения

В МИД Китая назвали отношения с Россией «эталоном взаимовыгодного сотрудничества». Страны могут существовать и взаимодействовать, не вмешиваясь во внутренние дела друг друга. Такое мнение в интервью Федеральному агентству новостей высказал первый зампред комитета Совфеда по международным делам, сенатор Владимир Джабаров.

В интервью китайскому Центральному телевидению и People's Daily министр иностранных дел Китая Ван И очень высоко оценил связи двух государств.

«Сегодня, глядя на весь мир, российско-китайские отношения можно назвать самыми тесными, прочными, зрелыми и стабильными. Они являются примером гармоничного и взаимовыгодного сотрудничества для многих стран», — заявил Ван И.

При этом, как он указал, эти отношения являются «эталоном и классическим примером мирного и дружественного сосуществования двух стран и взаимовыгодного сотрудничества».

К тому же в 2019 году исполняется 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Пекином и Москвой, напомнил глава МИД Китая. По его словам, дальновидная политика китайского лидера Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина укрепила взаимное доверие между странами.

Ван И добавил, что подписанное «Совместное заявление России и КНР о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути» является примером крепких отношений.

Владимир Джабаров согласился с Ван И и также назвал отношения России и Китая «беспрецедентно хорошими», такими, в которых есть взаимное уважение интересов друг друга.

«Мы показываем другим странам, что можно нормально существовать и нормально взаимодействовать, не вмешиваясь во внутренние дела друг друга, а только оказывая поддержку. К тому же в Китае очень хорошо относятся к российским гражданам. Они прекрасно помнят о той братской помощи, которую когда-то оказал Советский Союз Китаю в тяжелые периоды восстановления», — заявил Джабаров.

Сенатор обращает внимание, что дружба между двумя странами проверена временем, т. к. в отношениях были разные периоды.

«Были очень теплые периоды, когда в 1949 году образовалась Китайская Народная Республика. Потом отношения немножко ухудшились. Постепенно связи стали выходить на более высокий уровень в конце XX — начале XXI века. Все сложности в наших отношениях остались позади. Конечно, есть какие-то споры и проблемы, что-то решается не так быстро, как хотелось бы. Тем не менее мы знаем, что всегда можем оказать поддержку друг другу. Я думаю, что это очень хорошая тенденция. Мы сможем и дальше сотрудничать на благо народов двух стран», — подчеркнул собеседник ФАН.

При этом не следует противопоставлять, с одной стороны, Россию и Китай, а с другой стороны, Соединенные Штаты, утверждает член Совфеда.

«Мы хотим сотрудничества со всеми странами, а не дружить с одной за счет другой», — добавил Джабаров.

На большой ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что сотрудничество России и Китая является важнейшим фактором международной стабильности, в том числе — в создании многополярного мира. Глава государства пояснил, что Россия и Китай смогли добиться беспрецедентного уровня доверия в двусторонних отношениях и на этой базе продолжают развивать сотрудничество в разных направлениях.