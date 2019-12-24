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Путин во вторник проведет заседание коллегии Минобороны РФ

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Путин во вторник проведет заседание коллегии Минобороны РФ

Москва, 24 декабря. Президент России Владимир Путин во вторник работает в Москве, он проведет расширенное заседание коллегии Минобороны, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Как уточнил Песков, на заседании, кроме Путина, выступит министр обороны Сергей Шойгу.

«Будет дана оценка угроз региональных конфликтов», — подчеркнул пресс-секретарь.

24 декабря пройдет вручение государственных наград в военном подразделении.

«Будет организована выставка в Национальном центре обороны. Поэтому значительную часть рабочего дня Путин проведет в этом центре, потом — в Кремле, где состоится встреча с руководством палаты Национального собрания. Путин обратится к руководству», — сообщил представитель Кремля.

В конце рабочего дня Путин встретится с лидером фракции «Справедливая Россия»  Сергеем Мироновым.

Путин во вторник проведет заседание коллегии Минобороны РФ

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