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Победа САА в Идлибе позволит открыть движение по главной автодороге Сирии

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Победа САА в Идлибе позволит открыть движение по главной автодороге Сирии

Сирийские войска продолжают успешное наступление на юго-востоке провинции Идлиб, преодолевая сопротивление террористов «Хайят Тахрир аш-Шам». Бойцам САА удалось освободить от противника город Джарджаназ, расположенный в считанных километрах от стратегической автострады М5.

Город был взят около 20 часов вечера в понедельник. За последние 48 часов САА удалось выбить террористов из более чем 30 населенных пунктов. Правительственные войска практически вплотную подошли к городу Маарет ан-Нуман – до одного из крупнейших оплотов террористов в Идлибе осталось всего шесть километров.

В ходе наступления войска заняли населенный пункт Сурман, где расположен один из наблюдательных пунктов турецкой армии. По словам российского военкора Олега Блохина в Telegram (@Oleg_Blokhin), в настоящее время военные спешно роют вокруг него траншею. Впрочем, правительственные войска не предпринимают против него никаких действий.

Напомним, зимнее наступление в Идлибе началось 19 декабря – после многочисленных провокаций со стороны террористов «Джебхат ан-Нусры1» (запрещена в РФ) и атак на российскую авиабазу «Хмеймим». Связав часть сил террористов боями в районе долины Аль-Габ, правительственные войска во главе с 25-й дивизией специального назначения бригадного генерала Сухейля аль-Хасана нанесли мощный удар по боевикам на юго-востоке Идлиба.

Победа САА в Идлибе позволит открыть движение по главной автодороге Сирии

За несколько дней фронт боевиков оказался взломан. На данный момент террористам «Ан-Нусры» не удалось организовать ни одной серьезной контратаки. Медиаресурсы террористов распространяют истории о потерях среди бойцов САА, однако не видно, чтобы это как-либо отразилось на продвижении правительственных сил. В пропагандистских целях террористы атаковали с помощью беспилотников базу ВКС РФ «Хмеймим» и военный аэродром Хамы, где базируется сирийская авиация.

Об отчаянии боевиков, неспособных остановить продвижение САА, говорит тот факт, что с начала наступления террористы «Тахрир аш-Шам» дважды применили «джихад-мобили» с водителями-смертниками.

В отличие от группировки «Исламское государство1» (запрещена в РФ), боевики которой гордились своей кровожадностью и презрением к смерти, заигрывающие с «гражданским обществом» в Идлибе радикалы «Тахрир аш-Шам» прибегают к использованию террористов-смертников только в самых отчаянных ситуациях.

Наступление в Идлибе началось после неоднократных предупреждений российской разведки: террористы «Тахрир аш-Шам» совместно с «Белыми касками» готовят провокацию с химоружием на юге Идлиба. По последним данным, иностранные боевики, входящие в «Тахрир аш-Шам», на выходных в обстановке строгой секретности вывезли газовые цилиндры с хлором из Серакиба и Маарет ан-Нумана, который в ближайшее время может быть взят САА. Подготовка боевиков к новой химической провокации накладывает жесткие временные рамки на операцию сирийской армии.

Победа САА в Идлибе позволит открыть движение по главной автодороге Сирии

САА обязана была ответить на бесчисленные провокации со стороны боевиков, считает доктор военных наук Анатолий Матвийчук.

«Идлиб был зоной демилитаризации, там не предполагалось вести боевых действий, — напомнил эксперт в разговоре с Федеральным агентством новостей. – Однако группировки постоянно провоцировали сирийскую армию, и военные вынуждены были начать боевые действия».

Военный эксперт отметил, что продвижение сирийской армии позволяет оттеснить террористов от густонаселенных мест: успехи САА позволяют обеспечить безопасность жителей Хамы и Алеппо.

«Главная цель единственная: восстановление конституционной целостности Сирии и освобождение территорий, захваченных бандформированиями. Сирия будет сирийской!» — объявил Матвийчук.

Победа САА в Идлибе позволит открыть движение по главной автодороге Сирии

По оценкам экспертов, главной целью Сирийской арабской армии в настоящее время является полное восстановление контроля над автотрассой М5, важнейшей автодорогой в Сирии, которая тянется с крайнего юга страны в Даръа и соединяет Дамаск, Хомс, Хаму и Алеппо, после уходя на восток, где ее удалось взять под контроль после начала турецкой военной операции «Источник мира» . На территории Идлиба эта автотрасса М5 находится под контролем террористов; фактически она перекрыта многочисленными заграждениями и заминирована.

Когда М5 и города на нем – Маарет ан-Нуман, Серакиб, пригороды Алеппо, — вернутся под контроль правительственных сил, появится возможность восстановить движение по главной автодороге страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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