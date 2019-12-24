Турции плевать на мнение МИД Израиля по поводу соглашений с террористами ПНС Ливии

Израиль выступил против меморандума о сотрудничестве и демаркации морских границ, подписанного президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главарем так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.

«Мы против соглашения Анкары и Триполи, однако это вовсе не означает, что мы направим в эту зону военные суда», — заявил Глава МИД Израиля Исраэль Кац в интервью израильскому телеканалу Kanal 13.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко рассказал в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей, что Турции «абсолютно наплевать на позицию Израиля в данном вопросе» — она будет реализовывать свои национальные интересы, в том числе в области нефте- и газодобычи, исходя из собственного понимания реализации этих проектов, и позиция израильского МИДа на эти решения не повлияет.

Стоит отметить, что подписанные соглашения между Турцией и триполитанским правительством исключают возможность прокладывания морского газопровода из Израиля без согласия турецкой стороны. Тем не менее, Израиль, Греция и греческая община Кипра планируют в январе подписать соответствующее соглашение.

«Они могут подписывать хоть 20 соглашений! Турция — самодостаточная, мощная в экономическом и военном отношении страна. Будет кризис, не будет кризиса — Турция будет двигаться вперед, как танк, в данном вопросе, и позиция МИД Израиля не повлияют никак на намерения Анкары, точно так же, как попытки Кипра и Греции блокировать эти решения», — утверждает Игорь Коротченко.

Как отметил эксперт, законность всех этих решений со стороны Турции в рамках международного права достаточно субъективна.

«Международное право в наше время — вещь довольно своеобразная. Насколько законна была военная операция НАТО против Ливии? Насколько законны были удары НАТО по Югославии? Каждая страна или военная организация, которая обладает соответствующей решимостью, волей и военным потенциалом будет реализовывать то, что она считает нужным, мотивируя и объясняя это соответствием нормам международного права и своей собственной позицией. Поэтому Турция в данном случае будет, опираясь на него (международное право. — Прим. ФАН), заявлять о том, что она в полном праве вести данные разработки. Соответственно, противники Турции, апеллируя к международному праву, будут показывать обратное. В конечном итоге все будет решаться очень просто: есть у Эрдогана политическая воля – он реализует эти проекты в полном объеме. Есть военный потенциал у Турции для того, чтобы противостоять любым военным недружественным акциям со стороны своих противников — соответственно, такая военная сила будет применена», — считает директор ЦАМТО.

Тем не менее, военный эксперт допускает, что позиция Турции в вопросе заключенных соглашений может быть скорректирована, исходя из каких-то тактических соображений, но стратегические намерения останутся прежними.

«Турция имеет вторую по численности армию в НАТО после США — это важно понимать. Причем эта армия имеет боевой опыт. А международное право у нас как дышло: каждый разворачивает его, как ему угодно, а в конечном итоге все решает политическая воля лидера и потенциал страны, который реализует те или иные вещи, и заявляет о том, что вправе это делать в соответствии с нормами пресловутого международного права», — заключил военный эксперт.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о подписании соглашения о морских границах в Средиземном море. Деталей сделки по расширению сотрудничества в области безопасности и военного сотрудничества официальная Анкара не представила и не уточнила, где именно будет проходить граница между Турцией и территорией, на которую претендует террористическое ПНС Ливии. Соседствующий с Ливией Египет счел эту сделку незаконной, а в Греции назвали соглашение географически абсурдным, так как оно игнорирует остров Крит, находящийся между побережьями Турции и Ливии.