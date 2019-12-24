Матвиенко заявила о необходимости сделать 31 декабря выходным днем

Москва, 24 декабря. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что 31 декабря необходимо сделать выходным днем.

Парламентарий отметила, что нужно на законодательном уровне принять решение и уже в следующем году сделать последний день декабря выходным. При этом общее количество выходных останется прежним.

В ноябре СМИ сообщали, что фракция ЛДПР внесла в Госдуму соответствующий законопроект. Уже тогда Матвиенко поддержала инициативу коллег из нижней палаты парламента. По ее мнению, 31 декабря россияне должны в кругу семьи готовиться к встрече нового года.