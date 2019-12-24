Американский эсминец встал в порту Одессы

Одесса, 24 декабря. Американский эсминец USS Ross во вторник зашел в порт Одессы и пришвартовался у причала. Это уже тринадцатый заход военных кораблей НАТО в Черное море в этом году.

Как сообщает украинское издание «Думская», эсминец был спущен на воду в марте 1996 года. Его длина составляет 154 метра, ширина — 20 метров, а водоизмещение — 8775 тонн. Корабль способен двигаться со скоростью до 32 узлов и оснащен артиллерийским, а также ракетным вооружением. В частности, USS Ross способен запускать крылатые ракеты «Томагавк».

Российский военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин уверен, что Министерство обороны России будет внимательно следить за перемещениями американского судна, а малый ракетный корабль «Вышний Волочек» будет сопровождать его, пока эсминец не покинет воды Черного моря.

По словам Дандыкина, USS Ross прибыл по приглашению Украины для того, чтобы принять участие в очередных учениях или же продемонстрировать союзникам готовность оказать поддержку. Согласно конвенции Монтре, которая устанавливает правила прохода через контролируемый Турцией пролив Босфор и Дарданеллы, военное судно нечерноморской страны может находиться в Черном море не более трех недель. Конвенция также накладывает ряд ограничений в зависимости от размера и класса корабля. Отметим, что все эти ограничения не распространяются на черноморские государства — Россию, Украину, Болгарию, Румынию, Турцию и Грузию.