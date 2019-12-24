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Колокольцев наказал главу МВД Татарстана за учения Росгвардии со школьниками

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Колокольцев наказал главу МВД Татарстана за учения Росгвардии со школьниками

Москва, 24 декабря. Министр МВД Татарстана Артем Хохорин получил дисциплинарное наказание за привлечение школьников к учениям сотрудников правоохранительных органов, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Во время правительственной комиссии по профилактике правонарушений Колокольцев рассказал о том, что во вторник дал соответствующий приказ: «министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии и непосредственных организаторов этой акции уволить».

Напомним, инцидент произошел 20 декабря в новотроицкой средней школе по инициативе руководства отдела МВД России по Тукаевскому району. Председатель профсоюза «Альянс учителей» Республики Татарстан Раушан Валиуллин заявил, что якобы сотрудники Росгвардии провели учения с привлечением учеников девятого класса. По его словам, при этом школьники должны были нападать на полностью экипированных бойцов.

Источник: РИА Новости
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