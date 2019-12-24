Пластический хирург рассказал, насколько опасен лопнувший у Кудрявцевой имплант

Москва, 24 декабря. Пластический хирург прокомментировал новость об операции известной телеведущей Леры Кудрявцевой по удалению имплантов. По словам специалиста, разрыву капсулы могло послужить «что угодно».

«Просто имплант протекать не может, там внутри есть капсула — она может протекать. Бывает такое, это не только у нее. Не так часто встречающееся дело, но бывает. Это абсолютно не представляет никакой опасности. К примеру, кости люди пересаживают, сотни тысяч долларов тратят, а в итоге отторжение какое-то бывает. Если у нее там что-то порвалось, то можно обратиться к хирургам этой компании, тем более она делала операцию 15 лет назад. Я даже не знаю, в то время какие компании этим занимались и какие импланты были, может, какие-то советские», — сказал пластический хирург Art Plastic Тигран Алексанян в интервью Федеральному агентству новостей.

По словам специалиста, причину разрыва капсулы импланта назвать сложно, однако это не представляет угрозы для здоровья.

«Вообще, капсула может порваться… Есть капсулярная контрактура, есть такая проблема после имплантации. Когда формируется очень грубая соединительная ткань, которая может порваться. Во-вторых, во время установки импланта иголкой могли что-то зацепить, а через несколько лет у нее где-то что-то открылось. Понимаете, здесь все возможно, но назвать точную причину нельзя. К тому же в течение 15 лет она занималась спортом. Не знаю, к примеру, подняла штангу и в какой-то момент мышцу придавило так, что могло тоже повлиять. Откуда нам с вами знать? Ничего вытекать не может, так что беспокоиться не о чем», — заверил врач.

Напомним, ранее телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в своем Instagram-аккаунте о том, что она перенесла срочную операцию на груди — ей удалили импланты. По словам супруги хоккеиста Игоря Макарова, операция была проведена в экстренном порядке после прохождения ультразвукового исследования (УЗИ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ), пишет «Утро.ру».

Ведущая рассказала, отмечает НСН, что поставила импланты 15 лет назад в Петербурге и на них была пожизненная гарантия. Проблему зафиксировали с одним из имплантов, обнаружив, что он «порвался и протекает».