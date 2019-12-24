Москва, 24 декабря. Принадлежащий бывшему президенту Украины Петру Порошенко спортивный клуб «Пятый элемент» обвинил Государственное бюро расследований в распространении ложной информации об установленных в раздевалках заведения видеокамерах, которые могли тайно снимать посетителей. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

Уличенный в слежке за клиентами спортклуб Порошенко обвинил ГБР во лжи. Как говорится в заявлении, клуб считает событие «преступной провокацией», а также «частью системной информационной, юридической и финансовой атаки» на руководство организации.

По мнению представителей «Пятого элемента», эти действия предпринимаются исключительно по политическим мотивам. Кроме того, в клубе заявили о масштабных подтасовках фактов и манипуляциях с информацией в СМИ касательно этой ситуации.

Ранее сообщалось, что видеокамеры, вмонтированные в вентиляцию и сигнализацию, а также устройства для «прослушки» в раздевалках были найдены во время обысков в спортивном клубе «Пятый элемент», принадлежащем бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

Обыски в спортклубе в Киеве ГБР проводило совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) в рамках досудебного расследования двух уголовных дел, фигурантом которых стал экс-глава государства. Конечным бенефициаром «Пятого элемента» является не только Порошенко, но и бывший депутат от его фракции Игорь Кононенко.

Как заявил юрист Андрей Портнов, помимо видеокамер в раздевалках спортклуба установлена была также «прослушка». Специалисты изъяли оборудование, которое снимало и подслушивало посетителей.

При этом обыски прошли не только в «5 элементе». Правоохранители пришли также в офис партии экс-президента страны «Европейская солидарность».

Как заявил глава ГБР Роман Труба, в настоящее время речь идет о 15 уголовных делах, фигурантом которых является Порошенко. По каждому из дел ведутся десятки следственных мероприятий. Несмотря на сложность производств, работают всего семь следователей.