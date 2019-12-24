Подруга Волчек рассказала, как режиссер курила на борту самолета

Москва, 24 декабря. Подруга режиссера Галины Волчек рассказала, как она переносила длительные перелеты. Ранее сообщалось о госпитализации руководителя театра «Современник».

Близкая подруга Волчек рассказала о многолетней вредной привычке, из-за которой у народной артистки СССР все чаще случаются проблемы со здоровьем.

«Даже, когда театр летал на гастроли в Америку, пилоты разрешили ей покурить в самолете, перелет же длинный, она не могла дотерпеть до посадки», — поделилась женщина с корреспондентом kp.ru.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации Галины Волчек. В понедельник, 23 декабря, 86-летнюю артистку доставили в реанимацию одной из московских больниц.

Руководитель литературно-драматической части «Современника» Евгения Кузнецова пояснила, что причиной госпитализации стали проблемы с легкими.

Кроме того, отмечается, что артистка все чаще стала обращаться за врачебной помощью. Так, в июне 2019 года Волчек госпитализировали в отделение кардиологии института имени Вишневского. Врачи считают, что ухудшение здоровья связано с многолетним курением.

Волчек стала первым советским режиссером, популярным за пределами СССР. Она регулярно организовывала постановки в театрах Германии, Финляндии, Ирландии, США, Венгрии, Польши и других стран. Реижессер также занималась театральной педагогикой за рубежом.

Параллельно с творческой деятельностью на театральных подмостках развивалась и ее кинокарьера. Артистка снялась нескольких десятках фильмов.