Сирия, 24 декабря. В Идлибе джихадисты взяты в окружение силами сирийской армии и союзных ополчений. Противовоздушные системы обороны отразили ночную атаку беспилотников на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» в Латакии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменялись ударами с радикалами на востоке Латакии, и по неподтвержденным данным, потеряли несколько человек при обстреле со стороны Курдских гор, в Идлибе продвигаются к восьмому наблюдательному пункту ВС Турции, взяв в окружение отряды радикалов, а также освободили город Джарджаназ и взяли под свой контроль ряд поселков в округе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: несет потери на юге Идлиба, направили ночью два беспилотника к авиабазе ВКС РФ в Латакии.

«Хезболла»: по неподтвержденным данным, понесли потери на северо-востоке Латакии при обстреле со стороны боевиков «Тахрир аш-Шам».

Провинция Латакия

На северо-востоке Латакии продолжаются столкновения между отрядами правительственных сил и союзного ополчения с боевиками «Тахрир аш-Шам», которые удерживают за собой стратегические позиции на высотах Курдских гор. Как сообщает приближенные к боевикам оппозиции медиаресурсы, радикалы убили 6 членов Сирийской арабской армии (САА) и еще четверых бойцов «Хезболлы» при попытке наступления на фронтах у городов Аль-Хаддад и Кабана, к северу от Латакии.

Ночью боевики также попытались атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии, о чем сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков. Террористы использовали при нападении беспилотные летальные аппараты. Боренков отметил, что российские средства противовоздушной обороны базы обнаружили и уничтожили два беспилотника, которые направлялись с юго-востока. База продолжает функционировать в плановом режиме.

Провинция Алеппо

На юге Алеппо подразделение сирийской армии открыло огонь из ракетных установок по опорным пунктам радикалов, укрывающихся в районе поселка Джазрая, в ответ на провокации с их стороны, как передает портал Step News.

Инженерные подразделения правительственной армии проводят работы по расчистке районов Кафр-Кара, Аль-Сафир и Аль-Зарият в окрестностях Алеппо. Как сообщает источник в сети Twitter, военнослужащие после прочесывания жилых кварталов подорвут найденные взрывные снаряды за городской чертой. Работы продлятся до 14.00.

Провинция Даръа

На севере провинции российская военная полиция установила контрольно-пропускной пункт на въезде в город Нава, после участившихся нападений неизвестных в данном регионе. Как передает агентство Masar Press, днем ранее в окрестностях города было совершено покушение на двух членов сирийской армии – неизвестные расстреляли из автоматов патруль и скрылись с места преступления до того, как по ним был открыт ответный огонь. Неизвестные также устроили засаду отряду САА на дороге между населенными пунктами Изра и Аль-Хирак. По данным местных источников, в результате обстрела автомобиля были убиты три сирийских солдата, однако официального подтверждения эта информация так и не получила. Пока что ни одна из антиправительственных группировок не взяла на себя ответственность за нападения.

Провинция Идлиб

Как сообщает агентство Al Masdar, после продолжительных боев в окраинах города, сирийская армия с отрядами союзных сил освободили город Джарджаназ на юге Идлиба и отбросили отряды радикалов к городу Сурман, где окружили их силы у наблюдательного пункта турецкой армии.

Как сообщает военный источник, входящий в группировку «Ахрар аш-Шаркия», на этой неделе группировка направит в Идлиб военное подкрепление и три бандгруппы для поддержки радикалов в борьбе против сирийской армии.

Со своей стороны, военные источники в сирийской армии подтверждают восстановление контроля над деревнями Хадис, Абу-Макка, Сурман, Аль-Адфа, Дафна и поселка Тель-Манас, как передает агентство Rojava Network. В дальнейшем сирийская армия, освободив от боевиков ключевой город Маарет-ан-Нуман, усилит давление на террористов и обезопасит ключевые трассы, а это в свою очередь придаст импульс экономике Сирии. Об этом заявил сирийский военный эксперт, бригадный генерал в отставке Мухаммад Аббас в интервью для РИА Новости.