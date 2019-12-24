Матвиенко предложила бесплатно выдавать квартиры многодетным семьям

Москва, 24 декабря. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила давать квартиры многодетным семьям бесплатно или под минимальную ставку по ипотеке.

На итоговой пресс-конференции по итогам осенней сессии СФ 24 декабря спикер Совфеда указала на важность принятия соответствующей инициативы.

«Что касается жилья для многодетных семей. Я считаю, что многодетным семьям государство должно давать квартиры либо бесплатно, либо совсем на льготных условиях ипотеки», — отметила Матвиенко.

Ранее сообщалось, что глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке, ставка по ней составит 2%.