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Матвиенко поддержала идею отмены НДФЛ для бедных россиян

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Матвиенко поддержала идею отмены НДФЛ для бедных россиян

Москва, 24 декабря. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею отмены налога на доход физических лиц (НДФЛ) для малоимущих семей.

«Я бы это поддержала. Да, надо все просчитать, не скатываться к популизму, но, мне кажется, это разумное предложение, потому что разница в уровнях доходов среди бедных, богатых очень высока», — отметила она, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

Председатель верхней палаты российского парламента добавила, что на протяжении последних лет доходы россиян в основном снижались, а если и повышались, то незначительно. По ее словам, российские власти должны сделать все, чтобы уже в ближайшие несколько лет благосостояние граждан начало расти более быстрыми темпами.

Отметим, что ранее идею отменить налог для малоимущих семей поддержал министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, подобные меры будет позитивной для экономики. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что отмена налога на доход физических лиц для малоимущих граждан в настоящее время обсуждается правительством.

Президент РФ Владимир Путин также обещал подумать над этим вопросом. Он обратил внимание на то, что минимальная зарплата в России приравнена к прожиточному минимуму, а вычисление НДФЛ из этой суммы делает ее меньше, что противоречит российскому законодательству.

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