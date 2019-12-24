Матвиенко рассказала о целях законопроекта о бытовом насилии

Москва, 24 декабря. Законопроект о бытовом насилии направлен прежде всего на недопущение совершения таких преступлений. Об этом сообщила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко на пресс-конференции.

По ее словам, документ не будет предусматривать жестких мер за совершение преступлений на бытовой почве. Матвиенко отметила, что в действующем законодательстве уже есть достаточно мер наказания, предусмотренных за такие деяния. По ее словам, законопроект, над которым идет работа, прежде всего, направлен на недопущение совершения таких преступлений.

«То есть он (законопроект. — Прим. ред.) о профилактике, о недопущении, чтобы не доводить уже до тяжелейших резонансных преступлений, совершенных в той или иной семье», — сказала Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

Спикер Совфеда также рассказала, что документ предусматривает оказание психологической поддержки и создание кризисных центров. Она повторила, что документ не будет дублировать меры УК и КоАП, потому что они уже существуют и «они достаточны».

«Но они наказывают уже за совершенные тяжелые деяния, а мы хотим профилактически сделать так, чтобы не допускать до таких факторов, чтобы государству такую систему мер предложило и общество», — отметила Валентина Матвиенко.

Ранее президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции призвал к спокойному обсуждению законопроекта о профилактике домашнего насилия. Глава государства также подчеркнул, что выступает против любого насилия, в том числе насилия в семье.