Матвиенко назвала проявлением экономической войны введение США санкций против «СП — 2»

Москва, 24 декабря. Введение американских санкций в отношении проекта «Северный поток — 2» является апофеозом абсурда и проявлением экономической войны. Об этом заявила во вторник во время пресс-конференции спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«То, что произошло, — это апофеоз абсурда, когда принимаются санкции против экономического инфраструктурного проекта в далекой Европе», — сказала председатель Совфеда.

Матвиенко указала на тот факт, что за счет статей этого бюджета будет вестись борьба против государств — членов Североатлантического альянса.

Напомним, ранее лидер США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на будущий год. Документ обязывает американские власти ввести санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Как сообщал Infox.ru, российский проект «Северный поток — 2» будет завершен, несмотря на активные усилия и недовольство Вашингтона. российской компании «Газпром», вероятно, придется достраивать газопровод при помощи своих ресурсов, но это никак не помешает вводу в эксплуатацию проекта.