Песков прокомментировал предложение по отмене НДФЛ для малоимущих россиян

Москва, 24 декабря. В Кремле в настоящее время нет никакой позиции касательно освобождения малоимущих россиян от НДФЛ. Об этом заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Пока никакой позиции нет. По всей видимости, это потребует межведомственного согласования и проработки», — сказал пресс-секретарь российского лидера, комментируя идею спикера СФ Валентины Матвиенко по отмене НДФЛ для россиян с маленькой зарплатой.

Напомним, ранее Матвиенко предложила отменить налог на доход физических лиц (НДФЛ) для малоимущих граждан страны. По ее словам, надо подумать над тем, чтобы отменить данный налог для граждан, получающих небольшую заработную плату, пишет «ФедералПресс».

Кроме того, указала председатель Совфеда, необходимо понять, за счет чего можно компенсировать бюджетные доходы, выпадающие в результате введения таких льгот, сообщал телеканал «360».

Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил главе Министерства финансов России Антону Силуанову письмо с призывом освободить от НДФЛ сельских докторов. По его мнению, российские врачи не ощущают мер поддержки, поскольку субсидии и льготы им трудно получить из-за бюрократических проволочек.