Звезда «Ворониных» посоветовал правильную закуску на новогодний стол

Москва, 24 декабря. Актер Большого драматического театра имени Товстоногова Андрей Носков рассказал, чем лучше закусывать спиртные напитки. Он считает, что на новогоднем столе должна быть правильная еда.

Звезда юмористического сериала «Воронины» считает, что под водку лучше подойдет «студень с хренком, соленья».

«Маринованные красные помидоры — это очень хорошо заходит»,— добавил артист, его слова передает «Пятый канал».

Закусывать надо чаще, если вы часто поднимаете бокал. Но под водку нельзя есть одни огурчики и сало, нужна «закуска посерьезнее», уверен Носков. К ним можно отнести блюда из мяса.

Актер добавил, что с вином можно есть самые разные закуски, начиная от сыров, карпаччо и заканчивая авокадо. Но в какой-то момент можно перейти на горячие блюда. Носков уточнил, что это индивидуально.

Артист посоветовал смаковать и еду, и алкогольные напитки. Можно попробовать новые блюда или фрукты. К примеру, в прошлом году ему дали попробовать экзотический фрукт, который напоминал смесь огурца и фейхоа. И с ним, по словам Носкова, хорошо бы пошла водка.

В преддверии новогодних праздников врачи напоминают о вреде для здоровья алкогольных напитков. Они уверены, что для хорошего Нового года важно хорошее настроение и близкие рядом.

Ранее телеведущая Елена Малышева дала рекомендации, как правильно выбрать искусственную елку. Она считает, что у некоторых россиян может быть аллергия на натуральные новогодние деревья.