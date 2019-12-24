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ФСБ задержала обвиняемого в госизмене россиянина в Крыму, сообщил источник

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ФСБ задержала обвиняемого в госизмене россиянина в Крыму, сообщил источник

Москва, 24 декабря. ФСБ задержала в Симферополе обвиняемого в государственной измене россиянина Ивана Яцкина. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, гражданин РФ был арестован в Крыму и этапирован в Москву для проведения следственных действий.

«Ему предъявлено обвинение в госизмене», — сказал источник.

Напомним, в конце ноября сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянку по подозрению в госизмене. По информации ведомства, женщина была завербована украинскими спецслужбами и целенаправленно собирала секретные данные военного характера.

Источник: ТАСС
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