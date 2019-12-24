Пранкеры Вован и Лексус обсудят противодействие фейкам в соцсетях

Москва, 24 декабря. Глава российского «Фонда защиты национальных ценностей» Александр Малькевич призвал создать меморандум о противодействии распространению фейков в соцсетях.

Он обратил внимание на то, что во время стрельбы на Лубянской площади в Сети появились недостоверные сведения. Впоследствии эти вбросы подхватили СМИ и блогеры, распространив тем самым панику в обществе.

Малькевич полагает, что необходимо выработать инструкцию на случай информационных атак, а также ввести в соцсетях и СМИ понятие нулевой терпимости к оправданию действий преступников.

«В связи с этим приглашаю журналистов, блогеров, политологов – всех заинтересованных к большому предметному разговору. 26 декабря в 11:00 в Общественной палате РФ мы проведем круглый стол «Возможно ли саморегулирование для реализации принципа нулевой терпимости в Сети», — пишет он в Telegram.

Ожидается, что в заседании круглого стола примут участие знаменитые пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).

Напомним, что 19 декабря 39-летний житель Подольска Евгений Манюров устроил стрельбу возле офиса ФСБ на Лубянской площади. В результате погибли два сотрудника Федеральной службы безопасности — один скончался на месте, другой — в больнице. Сам стрелок был ликвидирован.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал стрельбу на Лубянке — проявлением безумия, от которого никто не застрахован. Однако депутат Госдумы Евгений Федоров считает, что за атакой могли стоять британские или американские спецслужбы. Он обратил внимание на то, что стрелок некогда работал на крупную британскую частную военную компанию, поэтому вполне мог быть завербован Ми-6.