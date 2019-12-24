Британский почтальон умер от усталости, доставляя письма к Рождеству

Лондон, 24 декабря. Переутомившийся почтальон в Великобритании, который занимался доставкой писем и подарков к Рождеству, умер из-за сердечного приступа.

42-летний Пол Краш, который работал водителем в почтовой фирме, почувствовал себя плохо после 12-часового рабочего дня: в канун Рождества количество писем и посылок возросло со 100 до 240. В таком режиме мужчина проработал несколько недель.

В один из тяжелых трудовых будней он вернулся домой и пожаловался на плохое самочувствие. Через час у него случился сердечный приступ. Мужчина скончался, у него осталась жена и двое детей. Об этом пишет Daily Star.

Как напоминает «Газета.ru», английский детский писатель, поэт и сценарист Джон Канлифф, которому написал серии книг про почтальона Пэта, умер в возрасте 85 лет в своем доме в Илкли.