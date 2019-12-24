Миссия ОБСЕ зафиксировала переброску техники ВСУ в Станицу Луганскую

Луганск, 24 декабря. Миссия ОБСЕ зафиксировала факты переброски украинскими военными бронетехники в Донбассе. Об этом сообщила Народная милиция ЛНР.

По сообщению ведомства, военная техника была перемещена в Станицу Луганская, город Попасная и поселок Троицкое.

Власти ЛНР подчеркивают, что все данные были задокументированы наблюдателями ОБСЕ. Ранее Станица Луганская была демилитаризована.

Федеральное агентство новостей уже сообщало об активности Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в районе Станицы Луганской. По информации Минобороны ЛНР, в середине декабря вблизи населенного пункта было замечено присутствие военнослужащих из 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Отвод сил и техники от линии соприкосновения в районе Станицы Луганская ВСУ и Народная милиция ЛНР совершили летом 2019 года под контролем мониторинговой группы ОБСЕ.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года. Донецкая и Луганская народные республики объявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале того же года. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать в рамках переговоров «нормандской четверки», в которую входят лидеры России, Украины, Германии и Франции. Однако Киев регулярно нарушает взятые на себя обязательства, обозначенные в Минских соглашениях, и обстреливает территории республик Донбасса.