Воробей усомнилась в популярности Борщевой после критики «Аншлага»

Москва, 24 декабря. Артистка разговорного жанра Елена Воробей резко ответила участнице команды КВН Пятигорска Елене Борщевой, которая раскритиковала телепередачу «Аншлаг».

Борщева считает, что программа Регины Дубовицкой морально устарела. Она предложила «заменить роботом» артиста Владимира Винокура. Она сослалась на то, что шоу Comedy Woman намного современней и интересней.

«Несмотря на приличный трудовой стаж, артисты «Аншлага» успешно гастролируют по стране сольно», — отреагировала Елена Воробей, ее слова приводит «Ридус».

Она намекнула, что сама Борщева не пользуется популярностью, и ее шоу не соберет полные залы. Воробей предложила «встретиться у кассы» и проверить, какова заполняемость залов на сольные концерты квнщицы.

Коллега Воробей Александр Пономаренко признал, что «Аншлагу» нужно идти в ногу со временем. Но есть некоторые рамки и аудитория, на которые приходится равняться артистам. Он напомнил, что на телеканале «Россия — 1» гораздо больше ограничений, чем на ТНТ.

При этом Пономаренко не считает Владимира Винокура «роботом», он назвал его большим мастером своего дела.

Напомним, что программа «Аншлаг» впервые появилась на экранах телевизоров в 1987 году. Она была гидом по эстраде разговорного жанра. Постоянной ведущей программы является Регина Дубовицкая.

В «Аншлаге» выступали такие звезды, как Елена Степаненко и Евгений Петросян, Михаил Задорнов, Геннадий Хазанов, Юрий Гальцев, Клара Новикова и другие юмористы.