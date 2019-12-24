Бузову засудили за долги по коммуналке в Петербурге

Москва, 24 декабря. Российскую телеведущую и певицу Ольгу Бузову могут засудить за долги по коммунальным платежам. Информация об этом размещена в банке данных исполнительных производств.

Певица задолжала 10662 рубля за свою петербургскую квартиру во Фрунзенском районе Петербурга. Деньги она должна выплатить управляющей компании «Космосервис». Суд обязал Бузову оплатить долги за коммунальные услуги.

Ранее стало известно, что Бузова собирается купить на Бали виллу, стоимость которой составляет 20 миллионов рублей. Об этом рассказал риелтор местного агентства недвижимости.

Риэлторы на Бали надеются продать Бузовой виллу за 20 миллионов. Отмечается, что недвижимость Бузова присмотрела во время съемок программы для канала ТНТ. Территория виллы составляет около 500 квадратных метров. Здание находится в элитном районе Джимбаран. По словам специалиста, Бузовой понравилась спальня с балконом на втором этаже. На крыше виллы находится отдельная зона отдыха с видом на окрестности. Кроме того, телеведущая восхитилась интерьером, в котором много индонезийского колорита. Как передает Пятый канал, на территории есть 16-метровый бассейн, тропический сад, до моря можно дойти пешком.

Как уточнил риелтор, российские знаменитости все чаще покупают недвижимость в Индонезии. Издание Starhit уточнило, что будущая вилла Бузовой изолирована от посторонних глаз. Как пишет Teleprogramma.pro, позже директор певицы Антон Богославский опроверг информацию о покупке Бузовой виллы.