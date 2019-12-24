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Украинских дипломатов пригласили прокатиться на поезде по Крымскому мосту

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Украинских дипломатов пригласили прокатиться на поезде по Крымскому мосту

Симферополь, 24 декабря. Украинских дипломатов призвали прекратить спекулировать на теме запуска железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив и пригласили в Крым. Соответствующее заявление сделал глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.                                                    

Он подчеркнул, что украинские политики и дипломаты могут проехать по Крымскому мосту в качестве гостей.                                

«Коллеги, приезжайте, мы даже билеты купим на поезд между Крымом и материковой частью России», — сказал он, призвав киевских политиков прокатиться за чужой счет по мосту и убедиться в абсурдности заявлений, регулярно звучащих из их же уст.                                                                                                                          

Юрий Гемпель выразил уверенность в том, что подобная поездка позволит разрушить все мифы касательно строительства моста и российского статуса Крыма.

«С одной стороны, это наглая бессовестная ложь, они одурманивают своих же граждан Украины. С другой стороны, это вмешательство во внутренние дела суверенного государства РФ», — прокомментировал Гемпель мифы, которые регулярно тиражируются на Украине.                                                                              

Как напоминает «Газета.ru», президент России Владимир Путин в понедельник открыл движение по железнодорожной части Крымского моста. Российский президент проследовал на поезде по переходу из Крыма в Тамань.                                            

Источник: РИА Новости
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