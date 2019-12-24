Долина появилась на публике с дочерью и внучкой

Москва, 24 декабря. Певица Лариса Долина появилась на публике вместе с дочерью Ангелиной и восьмилетней внучкой Александрой. Они посетили новогоднее представление в Crocus City Hall.

Фотографии и видео с мероприятия опубликовала Ангелина Долина в своем Instagram-аккаунте.

«Спасибо всем за этот чудо праздник! 1,5 часа на одном дыхании. Добрый красочный новогодний бум! Спасибо», — написала она в комментарии под публикацией.

Лариса Долина для посещения концерта выбрала лаконичный образ с белой блузой. В качестве аксессуаров, судя по фото, артистка выбрала небольшую черную сумочку и очки в светлой оправе.

Пользователи Сети оценили выход трио в свет. В комментариях юзеры стали оставлять восторженные комментарии.

«Трио — самые очаровательные красотки. Такие позитивные! Умнички!» — написал один комментатор. «Три красавицы», — добавил другой пользователь. «Три чудо-девочки», — отметил еще один юзер.

Ранее стал известно, что Лариса Долина исполнила знаменитую «Колыбельную медведицы» в новой части мультфильма «Умка», напоминает «Газета.Ru».

Минувшей осенью Лариса Долина поразила поклонников изменениями во внешности. Фото постройневшей артистки привлекли внимание поклонников. Некоторые предположили, что артистка не только стала тщательно следить за своим питанием, но и обратилась к пластическим хирургам.