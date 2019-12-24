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Сотрудники ФСБ изъяли арсенал боеприпасов и оружия в Нижнем Тагиле

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Сотрудники ФСБ изъяли арсенал боеприпасов и оружия в Нижнем Тагиле

Екатеринбург, 24 декабря. Сотрудники ФСБ ликвидировали преступную группу, занимавшуюся продажей оружия и боеприпасов в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает управление службы по Свердловской области.

Согласно заявлению ведомства, силовики провели обыски по месту проживания членов преступной группы, в результате которых был обнаружен целый арсенал оружия.

«Изъяты из незаконного оборота свыше 70 боеприпасов различного типа, а также шесть единиц огнестрельного и травматического оружия​​​», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в незаконный бизнес были вовлечены три человека, в отношении которых следователи ФСБ возбудили два уголовных дела по статье УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Ранее СМИ сообщали о террористической ячейке, выявленной в исправительной колонии №2 Калмыкии. Преступную группировку создал уроженец Дагестана, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия. Злоумышленник завербовал более 100 осужденных, пятеро из них уже находились на свободе и были задержаны в Дагестане, Волгоградской области и Краснодарском крае.

Сейчас правоохранители устанавливают все факты совершения преступлений, а также роли задержанных членов группы, передает «Газета.ру».

 

 

Источник: РИА Новости
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