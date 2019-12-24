Шоураннер «Ведьмака» рассказала, каким будет второй сезон сериала

Москва, 24 декабря. Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич рассказала, каким будет второй сезон. По ее словам, первый сезон был нечто вроде большого пролога. Он знакомил зрителя с миром «Ведьмака» и представлял ему основных персонажей. Второй же должен быть более «взрывным» и эпическим.

«Персонажи начинают пересекаться друг с другом. Все те линии, которые мы создали — Геральт и Йеннифер, Геральт и Цири, Йеннифер и Цири — все различные королевства, о которых вы едва слышали в первом сезоне, будут показаны во втором сезоне», — отметила Хиссрич.

Таким образом, продолжает шоуреннер, сюжет будет разворачиваться более интенсивно. Если первый сезон сериала основывался на первых двух книгах «Последнее желание» и «Меч предназначения», то второй сезон, вероятнее всего, будет основываться на последующих произведениях цикла, начиная с «Крови эльфов», пишет «Газета.ру».

Напомним, что 20 декабря телеканал Netflix выпустил первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на серии романов польского писателя Анджея Сапковского. Шоу получило смешанные отзывы от критиков (53 балла из 100 на Metacritic), однако зрители встретили сериал намного теплее (7,9 балла из 10). Главную роль исполнил американский актер Генри Кавилл, известный по фильмам «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена» и «Агенты А.Н.К.Л». Он является поклонником сделанной по мотивам романов о ведьмаке видеоигры и сам предложил телеканалу Netflix свою кандидатуру на главную роль.