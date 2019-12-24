Украинский эксперт Ковтун оконфузился в студии у Соловьева

Москва, 24 декабря. Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своего политического ток-шоу «Вечер» поставил в культурный тупик украинского эксперта Вячеслава Ковтуна. Российский журналист поинтересовался у гостя, почему в «Национальном банке Украины танцуют стриптизерши».

Украинский эксперт Вячеслав Ковтун в очередной раз оконфузился в прямом эфире авторской передачи Соловьева «Вечер». Ведущий напомнил, что Ковтун систематически пытается всем доказать, что является «интеллигентным человеком, который посещает оперу».

«А такое ощущение, что вы дальше района красных фонарей оторваться не можете?» — указал российский журналист.

Ковтун попытался парировать, заявив, что когда был в «тяжелом положении здоровья», то ходил на концерт, пишет «Царьград».

«Тяжелое положение здоровья, но вы пошли на концерт?» — удивился ведущий.

Ковтун ответил утвердительно, добавив, что это был концерт, «посвященный Моцарту». Соловьев уточнил у киевского специалиста, как может сочетаться Моцарт, тяжелое состояние Ковтуна, район красных фонарей и концерт.

«А это Европа, европейская цивилизация», — сказал Ковтун.

Рассуждая о странностях культуры соседней страны, Соловьев поинтересовался, переняла ли Украина, кроме «красных фонарей и свободы самовыражения», что-нибудь еще.

«Красных фонарей у нас нет. Это в Европе», — ответил украинский эксперт.

«А почему у вас в Нацбанке стриптизерши танцуют? Из Голландии завезли?» — спросил Соловьев.

Ковтун с иронией отметил, что «не знает», поскольку ему «не дали досмотреть». Впрочем, дальнейшие культурные рассуждения украинского эксперта вызвали смех в студии.