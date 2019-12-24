Путин указал на соответствие гражданского законодательства РФ жизненным реалиям

Москва, 24 декабря. Российский президент Владимир Путин заявил, что гражданское законодательство РФ в полной мере соответствует жизненным реалиям. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Глава российского государства выступил с приветственным словом перед членами Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Заседание прошло в честь 20-летия образования Совета и 25-летия Гражданского кодекса.

По словам Владимира Путина, одним из самых важных событий для правовой системы России является вступление в силу Гражданского кодекса менее, чем через год после принятия Конституции.

Президент подчеркнул, что сегодня «гражданское законодательство страны, ядром которого является Гражданский кодекс, в полной мере соответствует современному уровню рыночных отношений и жизненным реалиям».