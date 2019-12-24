Российским водителям запретили находиться за рулем больше 10 часов

Москва, 24 декабря. Правительство России выпустило постановление, запрещающее водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более 10 часов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба кабинета министров.

«Время управления транспортным средством не должно превышать 9 часов в течение периода, не превышающего 24 часов с момента начала управления транспортным средством. Допускается увеличение этого времени до 10 часов, но не более 2 раз в течение календарной недели», — говорится в документе.

Кроме того, вводится максимальное время управления машиной в течение 24 часов. Водителям также предписываться делать специальный перерыв для отдыха от вождения.

Как пояснили в правительстве, эти поправки соответствуют женевскому соглашению об управлении транспортными средствами. Нарушение данных норм будет наказываться согласно Административному кодексу. Представители кабмина уверены, что принятые меры позволят повысить безопасность дорожного движения и снизить аварийность, основным фактором которой является усталость водителя.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в России изменятся правила сдачи экзамена на права. Некоторые изменения вступят в силу уже в январе, основная часть же — с 1 октября. В частности, предполагается отмена запрета на обучение вождению на магистралях с разрешенной скоростью движения выше 60 км в час. В то же время возрастной ценз для водителей, сдающих на права категории D, Tb, Tm (автобус, троллейбус, трамвай), вырастет с 16 до 20 лет.