Витренко вспомнил, как Украина была «газовым врагом» России

Политолог Богдан Безпалько напомнил Витренко, что Москва никогда не нарушала своих обязательств по контрактам.

Ранее исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко предположил, что Российская Федерация может отказаться от своих обязательств по транзиту газа, если Киев отзовет иски против «Газпрома». По словам главы украинской госкомпании, отказ от судебных тяжб станет «очень большим риском».

«Если мы откажемся от новых исков, а мы должны это сделать, если транзит останется, а потом транзита не будет, и получается, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск», — заявил он в интервью Hromadske.

Витренко также подчеркнул, что в настоящее время Киев прорабатывает «систему договоров, которые минимизируют или полностью уберут этот риск» и рассчитывает на давление на Москву со стороны Европейского союза.

Комментируя заявление представителя «Нафтогаза», член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что Киеву не в чем упрекнуть Россию, ведь она никогда не нарушала своих обязательств по контрактам.

«Москва всегда выполняет взятые на себя обязательства. Это Украина привыкла к тому, что она монополист или, по крайней мере, занимает основную роль транзитера российского газа на пути в Евросоюз, и таким положением привыкла Россию шантажировать. Но сейчас это положение начинает размываться, потому что строятся обходные газопотоки, существуют газопроводы через Белоруссию и т. д. Но, безусловно, нынешние договоренности порождены тем, что к 31 декабря не удавалось достичь каких-либо компромиссов по транзиту газа, и транзит газа через Украину грозил быть разрушенным», — объясняет эксперт.

Безусловно, опасения Витренко понятны: начиная с 2014 года, на всех европейских платформах Украина всячески позиционировала себя как противника Российской Федерации. Киев обвинял Москву в мнимой военной агрессии, ограничивал поставки техники по ранее заключенным контрактам, закрывал военно-техническое сотрудничество и т. д.

«Но эти опасения не связаны с тем, что Россия — ненадежный партнер, просто Украина показала себя как враг Москвы, в том числе и в вопросе газового транзита. Конечно, его опасения звучат достаточно весомо для тех, кто привык рассчитывать на конфронтацию с Россией, но для России, даже если она будет выполнять все нормы договоров в течение пяти лет, главное просто сохранить транзит», — продолжает Богдан Безпалько.

По словам собеседника ФАН, «Витренко прав и Россия откажется от транзита газа, но это случится только через пять лет», так как в настоящее время у Москвы много международных проектов, требующих к себе пристального внимания.

«Санкциями против Allseas нам усложнили работу по завершению строительства «Северного потока — 2», пытались заставить Данию заблокировать работы над ним. Но мы намерены сохранить транзит энергопотоков в Европу, где растет потребление газа и для этого нам также необходимо сохранять поставки топлива через Украину. А вот через 5 лет, когда «Северный поток — 2» будет закончен, когда мы возможно даже нарастим поставки СПГ, вот тогда мы уже сами будем смотреть — отказываться ли нам от транзита через Украину, продлевать ли нам этот договор или нет. Вполне возможно, что продлевать мы его будем уже на совершенно других условиях или будем заключать новый», — закончил эксперт.

На днях стало известно, что Москва и Киев достигли соглашения по транзиту газа через Украину. Новый договор рассчитан на пять лет. Ожидается, что документ подпишут до конца года. Он предполагает отзыв всех украинских исков к «Газпрому». Частью контракта также может стать выплата Россией 3 млрд долларов, которые назначил Стокгольмский арбитраж по иску Украины.