Эксперт оценил перспективы армии Сирии после освобождения Маарет ан-Нумана в Идлибе

Дамаск, 24 декабря. Правительственная армия Сирийской Арабской Республики, освободив от боевиков ключевой город Маарет ан-Нуман на юго-востоке провинции Идлиб, усилит давление на террористов и обезопасит главные трассы. Об этом заявил журналистам во вторник сирийский военный эксперт и бригадный генерал в отставке Мухаммад Аббас.

По словам сирийского специалиста, цель начатой 19 декабря военной операции — выход к трассе Хама — Саракиб, чтобы ее обезопасить.

«Среди целей операции — освобождение Маарет ан-Нумана, выход к городу Саракиб», — передает РИА Новости слова Аббаса.

Он также обратил внимание на то, что операция армии Башара Асада направлена не против Турции, а против «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в России) и называющих себя умеренной оппозицией боевиков. По мнению Аббаса, операция может быть приостановлена в любой момент при достижении конкретных целей.

Напомним, армия САР накануне освободила от боевиков стратегически важный поселок Джарджаназ в провинции Идлиб. Он расположен в 10 километрах к востоку от Маарет ан-Нумана, крупного оплота боевиков в этой части провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.