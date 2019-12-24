МЧС РФ предлагает ввести обязательную эвакуацию из зон ЧС

Москва, 24 декабря. МЧС РФ намерено разработать изменения в российское законодательство, которые предполагают введение обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации. Соответствующее заявление сделал глава ведомства Евгений Зиничев.

Он напомнил о проблемах, с которыми столкнулось МЧС во время наводнения в Амурской области летом этого года. По словам Зиничева, местное население отказывалось от эвакуации, несмотря на угрозу затопления. Поэтому было принято решение держать на таких территориях спецтехнику. Кроме того, там дежурили спасатели, в которых нуждались в других районах.

«Мы обратились к президенту, и он дал поручение внести изменения в законодательство, чтобы в случае ЧС была возможность обязательной [принудительной] эвакуации населения», — подчеркнул министр.

Он напомнил, что в настоящее время законодательство допускает ее осуществление только при введении режима контртеррористической операции и режима чрезвычайного положения.

Также ведомство намерено ввести ответственность за недостоверную информацию о ЧС. Зиничев обратил особое внимание на то, что в защите населения от чрезвычайных ситуаций важна роль не только МЧС, но и всей РСЧС («Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»).