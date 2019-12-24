Симферополь, 23 декабря. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что полноценный запуск Крымского моста стал уроком киевской власти, которая пыталась разговаривать с местными жителями с помощью давления и шантажа.

Ранее МИД Украины выразил протест в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина в Крым. Накануне Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста. Как отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве, российская сторона построила мост «без согласия Украины и якобы с грубым нарушением норм международного права».

Как пишет РИА Новости, Гридчина назвала открытие Крымского моста великим событием не только для полуострова, но и для всего мира. В Симферополе заявили, что Крымский мост стал уроком Киеву.

«Это доказательство и урок тем представителям киевской власти, которые думали, что прервав железнодорожное сообщение, мы будем отрезаны от внешнего мира, и у нас возникнут серьезные трудности. Они ошиблись, если считали, что с крымчанами можно говорить с помощью давления, силы и шантажа», — подчеркнула она.

Крым воссоединился с РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ. При этом в ЕС нарастают антисанкционные настроения.