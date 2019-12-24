Вашингтон, 24 декабря. Адвокат главы вашингтонской администрации Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что миллиардер Джордж Сорос стоял за назначением четырех американских послов на Украине, включая Мари Йованович. Об этом сообщает во вторник издание New York.

«Он (Сорос. — Прим. ФАН) поставил всех четырех послов там. И он нанимает агентов ФБР», — заявил юрист.

По словам Джулиани, предприниматель Сорос «контролирует» Йованович. Кроме того, он не исключает, что репортеры выполняют приказы миллиардера, рассказывая о нем липовые истории.

Ранее палата представителей вынесла хозяину Белого дома импичмент по двум статьям — превышение полномочий и препятствование конгрессу. Трампа заподозрили в том, что он якобы в корыстных политических целях добивался от Киева расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической фирме Burisma. Его отец Джо Байден является главным оппонентом Трампа на предстоящих президентских выборах.

Джулиани, по словам представителей Демократической партии США, играл в этих событиях одну из главных ролей, в связи с чем ему была направлена повестка от конгрессменов. Помимо этого, юрист фигурирует еще в нескольких расследованиях.