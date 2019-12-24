Эксперты Роскачества проверили китайские фейерверки

Москва, 24 декабря. Эксперты не обнаружили нарушений безопасности китайских фейерверков. Соответствующий отчет представило Роскачество.

В сообщении отмечается, что все товары «оказались качественными и безопасными, в том числе для окружающей среды». Специалисты Роскачества подчеркнули, что после запуска китайских фейерверков концентрация вредных веществ в воздухе остается в пределах нормы. Кроме того, уровень шума не превышал допустимого значения в 140 децибел.

В пресс-релизе говорится, что время работы фейерверков никоим образом не зависит от длительности работы их батарей. Так, салют китайского производства стоимостью 1090 рублей проработал 24,5 секунды, а изделие стоимостью 550 рублей — 25,7 секунды. Практически аналогичная ситуация и в отношении уровня освещенности. У фейерверка стоимостью 1200 рублей был зафиксирован минимальный уровень освещенности в 3,8%, а максимальный — 10,6% (стоимость изделия составила 1686 рублей).

Эксперты категорически запретили покупать изделия с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации. Также важно не забывать проверять при покупке сертификат соответствия.