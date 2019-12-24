Задержанные на Курилах японские моряки выплатили 6,4 млн рублей штрафа за незаконный улов

Южно-Сахалинск, 24 декабря. Южно-Курильский районный суд вынес решение о назначении штрафов в размере 6,4 миллиона рублей японским рыбакам, задержанным российскими пограничниками. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Сахалинской области.

Виновными в незаконной добыче биологических ресурсов признаны капитаны пяти рыболовецких судов. Лодки «Оотомо Мару 38», «Сейсе Мару 62», «Фуми Мару 53», «Харуми Мару 53» и «Умитака Мару 55» были задержаны 17 декабря недалеко от архипелага Хабомаи.

Сообщается, что во время досмотра судов пограничники пришли к выводу, что данные бортового журнала о продолжительности улова не соответствуют действительности.

Японские власти настаивали на скорейшем освобождении моряков и их возвращении в порт приписки Немуро, расположенный на острове Хоккайдо. Но экипаж лодок и сами судна были арестованы и доставлены в Южно-Курильск, поскольку задержанные нелегально выловили 7,5 тонны крабов.

После вынесения приговора арест с судов был снят. Отмечается, что 24 декабря японские моряки оплатили штраф и покинули российскую территорию.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что российский посол в КНДР Александр Мацегора предложил северокорейским властям двустороннюю структуру по противодействию браконьерам. Северокорейские моряки также регулярно предпринимают попытки незаконной ловли в российских территориальных водах.