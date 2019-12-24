Крымский мост вошел в число 280 завершенных объектов и мероприятий ФЦП

Москва, 24 декабря. Возведение Крымского моста в числе 280 объектов и мероприятий федерально-целевой программы развития Крыма и Севастополя подошло к окончанию, в работе находятся свыше 550 объектов программы. Об этом рассказал журналистам во вторник председатель дирекции по управлению ФЦП Минэкономразвития РФ Андрей Никитченко.

«280 объектов и мероприятий программы уже завершены. Это Крымский мост, энергомост, магистральный газопровод, две новые ПГУ-ТЭС, из социальной сферы — медицинский центр в Ялте, сеть фельдшерско-акушерских пунктов, 23 образовательных учреждения», — отметил Никитченко.

Он уточнил, что самые весомые завершенные объекты уходящего года — железнодорожная часть моста через Керченский пролив и выведенные на полную производительность Балаклавская и Таврическая ПГУ-ТЭС, сообщает РИА Новости.

Кабмин России летом 2014 года ратифицировал федеральную целевую программу (ФЦП) по социально-экономическому развитию полуострова до 2020 года на сумму свыше 800 миллиардов рублей.

Накануне президент РФ Владимир Путин открыл железнодорожную часть Крымского моста. Глава российского государства перед началом церемонии открытия решил лично проехать по новому железнодорожному пути. Как сообщал RT, Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за запуска железнодорожной части Крымского моста и визита российского лидера Владимира Путина на полуостров.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого подавляющее большинство крымских избирателей высказались за воссоединение с Россией. Киев до сих пор считает Крым украинской территорией. Путин особо подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».