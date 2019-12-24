Москва, 24 декабря. Компания «Яндекс» совместно с двумя крупнейшими российскими бюро кредитных историй — ОКБ и «Эквифакс» — запустила проект по оценке кредитоспособности заемщиков.

Отмечается, что «Яндекс» будет оценивать плажеспособность россиян, для оценки платежеспособности будут использованы данные о кредитах человека, скоринговые баллы физических лиц. Как объяснили специалисты, бюро обладают информацией о кредитах человека и его кредитной нагрузке.

Как пишет РБК, «Яндекс» располагает информацией о статистических данных пользователей. На основании этих данных можно будет оценить платежеспособность человека. При этом ни один из участников схемы не имеет доступа к информации других.

Ранее «Яндекс» запустил сервис «Яндекс.Патенты», позволяющий пользователям искать и изучать патентные документы. В базу данных сервиса входит более 2,86 миллиона патентов и заявок, которые были зарегистрированы в России и СССР с 1924 года. Юзеры могут искать похожие по смыслу патенты, а не только находить конкретные документы.

Специалисты компании уточнили, что в ходе своей работы инженеры и ученые часто ищут патенты и патентные заявки по своим тематикам. Кроме того, в «Яндексе» пояснили, что тщательный анализ патентов необходим при подаче заявки на свой патент. При этом поиск по документам был до этого сложным, так как документы выдаются различными организациями, в том числе Всемирной организацией интеллектуальной собственности и Роспатентом. Как считают эксперты, сервис «Яндекс.Патент» позволит значительно упростить поиск.

Также «Яндекс» запустил новый сервис по поиску еды. У пользователей есть возможность узнать подробности о кафе или ресторане и забронировать столик. Приложение отвечает практически на любую формулировку вопроса, начиная от «где съесть пиццу» и заканчивая «хочу кофе».