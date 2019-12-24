Российские астрофизики предложили новую теорию «темной энергии»

Москва, 24 декабря. Российские астрофизики выдвинули новую теорию «темной энергии». Исследование опубликовано в журнале International Journal of Modern Physics D.

Так, ученые разработали математически обоснованную модель, которая не требует введения в физику «темной энергии», однако вводит границы для Вселенной. В исследовании говорится, что давно известен так называемый эффект Казимира, который состоит в том, что две помещенные в вакуум металлические пластины притягиваются друг к другу. Об этом говорится в исследовании профессора Института физико-математических наук и информационных технологий Балтийского федерального университета имени Канта Артема Асташёнка и магистранта Александра Теплякова.

«Казалось бы — этого не должно быть, ведь в вакууме ничего нет. Но на самом деле, согласно квантовой теории, там постоянно возникают и исчезают частицы, и в результате их взаимодействия с пластинами, которые обозначают некие границы пространства, возникает очень небольшое притяжение», — отмечают ученые.

Они подчеркнули, что есть идея, что аналогичная ситуация происходит и в космосе. Однако это приводит «к дополнительному отталкиванию, которое и ускоряет расширение Вселенной». Ученые пришли к выводу, что никакой «темной энергии» нет, но есть проявление границ Вселенной, которая «заполнена по большей части не обычным веществом, а некоторой «темной энергией».