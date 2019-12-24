Жители Хасаки празднуют Рождество, несмотря на действия курдских радикалов

Дамаск, 24 декабря. В минувшие выходные сирийские христиане начали празднование Рождества Христова в католической церкви провинции Хасака. На мероприятии удалось побывать специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

В настоящее время по всей стране ведется подготовка к новогодним праздникам. Жители Хасаки также не остаются в стороне, несмотря на большой поток миграции местных жителей в результате сложившейся в регионе ситуации.

Один из участников церемонии Виван Туси дал краткий комментарий нашему корреспонденту: «Мы настаиваем на участии всех жителей Хасаки в традиционных новогодних праздниках, поскольку только счастье и радость может быть достойным ответом для тех, кто хотел посеять ужас в наших глазах».

Еще один участник праздника Джозеф Хинду признался, что порядка 40 процентов христиан сирийской провинции Хасака были вынуждены мигрировать за границу из-за обстоятельств в регионе.

«Рождественская елка — традиционный символ Нового года и Рождества — была зажжена перед входом в церковь, которая возвещает добро в эти благословенные дни, а мы надеемся, что в Сирию вернется мир, и что в новом году мы сможем окончательно победить терроризм и вернуть нашу страну в былое состояние», — добавил собеседник ФАН.

Напомним, что курдские радикалы долгое время удерживали часть сирийской провинции Хасака, в то время как стратегически важные объекты оставались под контролем сирийской правительственной армии. Сами местные жители неоднократно выступали против курдских боевиков, которые навязывают им свой язык и культуру, а также в принудительном порядке призывают молодежь в армию.

В связи с этим в регионе был зафиксирован большой миграционный поток — местные жители, не согласные с порядками «новых хозяев», оставляли дома и уходили в сторону районов, остающихся под контролем официального Дамаска.

Стоит отметить, что с 9 по 22 октября Турция проводила в Сирии антитеррористическую операцию, основные цели которой – ликвидирование курдских боевиков и создание 30-километровой зоны безопасности на сирийско-турецкой границе. Операция была завершена 23 октября после подписания меморандума между Москвой и Анкарой.

Этот меморандум определил новый механизм урегулирования ситуации на северо-востоке САР. Обе стороны договорились о безопасном выводе курдских радикалов из зоны безопасности. С 1 ноября в регионе начались совместные патрулирования.